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Ökmen ailesi, Haleplilere 'Yalnız değilsiniz' dedi

Ökmen ailesi, Haleplilere 'Yalnız değilsiniz' dedi.19593
  • Giriş : 29.12.2016 / 11:31:00

Hayırsever aileden Haleplilere kamyon dolusu yardım gitti.

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Adana’da yaşayan Ökmen ailesi, zor durumdaki Halep halkı için hazırladığı kışlık giyim ve gıdadan oluşan yardım malzemelerini Kızılay’a teslim etti.

Türk Kızılayı’nın ”Görmezden Gelmeyin” sloganıyla ülke genelinde yürüttüğü yardım kampanyasına ilgi yoğun şekilde devam ederken, Adana’da Ökmen ailesi, tüm topluma örnek olacak bir davranış sergileyerek, muhtelif gıda ve kışlık giyimden oluşan bir kamyon dolusu yardım malzemesini Kızılay Adana Şube Başkanlığına teslim etti.

Aile adına konuşan Fidan Döviz’in sahibi Şevket Ökmen, “Komşularımız açken biz tok yatamazdık, duyarsız kalamazdık. Ailece elbirliği ile biz de katkı koymak istedik” dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, kampanyaya ilginin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Duyarlı hemşehrilerimiz, iş dünyası ve STK‘lar, gönül coğrafyamızın mazlumlarına el uzatıyorlar ve ‘yalnız değilsiniz’ diyorlar. Bu çağrımıza kulak veren Ökmen ailesi de duyarlılık göstererek, hem kendi aile fertleri hem de komşu esnaflarla elbirliği ile hazırladıkları bir kamyon dolusu ihtiyaç malzemelerini Kızılay’a teslim etti. Ailece duyarlı ve birlikte hareket edebilmek de görüyoruz ki ortaya takdire değer bir sonuç çıkarıyor. Ökmen ailesinin her ferdine Halep’teki mağdur kardeşlerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Adana’dan Halep’e gönül köprüsü kuran Türk Kızılayı, teslim aldığı bağışları, sınır ötesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 

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