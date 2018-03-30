Facebook Twitter Rss

Okmeydanı'nda işçiler çatıdan aşağıya düştü

Okmeydanı'nda işçiler çatıdan aşağıya düştü.19856
  • Giriş : 30.03.2018 / 09:06:00

Okmeydanı'nda yenile çalışması yapan işçiler çatıdan aşağıya düştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yine iş kazası. İstanbul Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenile çalışması yapan işçiler çatıdan aşağıya düştü. Ekipler olay yerinde.

Siirt'te hain saldırı: 6 şehit!

Sınav soruşturmasında 46 gözaltı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sınav soruşturmasında 46 gözaltı

Sınav soruşturmasında 46 gözaltı

Polis Akademisi sınavı ile ilgili 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Jet kazasında önemli gelişme

Jet kazasında önemli gelişme

11 kişinin hayatını kaybettiği kazada Beril Gebeş'in cenazesi kayıplara karıştı.

 

Demircan'dan sağlık çalışanlarına müjde

Demircan'dan sağlık çalışanlarına müjde

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi.

Akın Öztürk 4 kez maaş talep etti

Akın Öztürk 4 kez maaş talep etti

FETÖ'den tutuklu bulunan Akın Öztürk 4 kez emekli maaşını talep etti.

 

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığından vatandaşlar için kritik bir açıklama geldi.

İBB Başkanı'ndan metrobüs açıklaması!

İBB Başkanı'ndan metrobüs açıklaması!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüslerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya