Okmeydanı'nda işçiler çatıdan aşağıya düştü
Yine iş kazası. İstanbul Okmeydanı'nda Cemal Kamacı Spor Salonu'nun yenile çalışması yapan işçiler çatıdan aşağıya düştü. Ekipler olay yerinde.
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