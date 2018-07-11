Oktar Babuna da gözaltına alındı
Adnan Hoca ve müridlerine yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda adını ilik bulma kampanyası ile duyuran Oktar Babuna da gözaltına alındı.
Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı.
HÜRRİYET
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