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Oktar'ın villasından çıkanlar şaşırttı

Oktar'ın villasından çıkanlar şaşırttı.24865
  • Giriş : 14.07.2018 / 16:26:00

Adnan Oktar'ın villasından çıkanlar polisleri hayrete düşürdü.

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın Çengelköy'de bulunan villasından çıkanlar polisleri hayrete düşürdü.

Villanın kamera odasına giren polis binaya 127 kamera yerleştirildiğini tespit etti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, sabah erken saatlerde düzenlenen baskın polis tarafından kameraya kaydedildi.

Görüntülerde Özel harekat ekiplerinin katıldığı operasyonda villada olanlar yere yatırılmış görülüyor.

Polis villanın içine girdikçe önemli bir yer görüntülere yansıyor. Villanın kamera odası görüntüye yansıyor. Oktar’ın villanın iç ve dış tarafına 127 kamera yerleştirdiği ortaya çıktı.Görüntüler de polis tarafından kamera odasından sorumlu kişi yere yatırılıyor.

127 ekranın duvardaki görüntüsü, polisin çektiği videoya yansıyor. Kameraların aktif olduğu görülüyor.Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 185’e yükseldi.

Kara para aklama iddiasıyla 2 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltı sayısı 185’e yükseldi. Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediyor.

TRT

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