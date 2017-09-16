Okul saatleri için karar verildi
Geçtiğimiz yıl öğrencilerin gece karanlığında yollara dökülmesi tartışmalara neden olmuştu. Ankara Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada derslerin en erken 07.50'de tam gün eğitim yapan okullarda ise 08.30'da başlayacağını duyurdu.
Valilikten, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı ders saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada, okulların, öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla, okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile de istişare edilerek aşağıdaki kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına, iklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine karar verildiği kaydedildi.
HABERTURK
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