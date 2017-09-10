Facebook Twitter Rss

Okul servisi değil suç servisi!

Okul servisi değil suç servisi!.20880
  • Giriş : 10.09.2017 / 08:10:00

Çok tartışılan okul servisleri, bu kez de insan kaçakçılığı ile gündeme geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de bir okulun bahçesindeki kavgayla tartışma konusu olan okul servisleri, bu defa göçmen kaçakçılığı ile gündeme geldi.

İstanbul Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğü binasına 5 dakika mesafede bulunan İskenderpaşa Mahallesi’ndeki bir AVM’nin önünden okul servisiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine, polis harekete geçti. Göçmen Bürosu ekipleri, Avrupa’ya gitmek üzere kaçakçılık şebekesiyle anlaşan ve sırt çantalarıyla okul servisine binen 4’ü çocuk 30 göçmeni takip sonucu gözaltına aldı. Minibüste can yelekleri ile yiyecek bulundu. Mültecilerin, Karadeniz’i kullanarak deniz yoluyla Romanya’ya gidecekleri, buradan da Avrupa’ya geçecekleri bildirildi. Devam eden operasyonda, insan kaçakçılığı organizasyonunu yapan H.R.O., I.S.A., Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü Murat O. gözaltına alındı.

İnsan kaçakçılarının, daha önce deşifre oldukları Zeytinburnu, Avcılar gibi yerleri terk ettikleri, farklı uyruklardan yabancıların çokça bulunduğu Aksaray’ı seçerek kamufle olmak istedikleri anlaşıldı. Dikkat çekmemek için okul servisi kullanan çetenin, göçmenlerden kişi başı 5 ile 10 bin dolar aldıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 32 yaşındaki şoför Murat O., daha önce de Suriyeli oldukları söylenen işçileri Edirne’ye götürdüğünü belirterek “Daha önce aracı olan kişi aradı, ‘Aksaray’da buluşalım’ dedi. Yine şahıslar olduğunu, Halkalı’ya götürmemi istedi. 500 TL’ye anlaştık. Halkalı’ya götürdüm. Bir TIR’a bindirildiler. Aksaray’a dönüp ikinci grubu aldım. Yola çıktıktan sonra da polisler yakaladı” dedi.

Göçmenleri taşıyan okul servisi de el konularak emniyet müdürlüğü bahçesine çekilip trafikten de men edildi. H.R.O., I.S.A., Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü Murat O. tutuklandı.

HABERTÜRK

99 kişi için son çağrı: Yurda dönün

İzmit'te 'Büst Erdoğan'a benzemiyor' tartışması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK bomba yağdırdı

TSK bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine bomba yağdırdı.

Başoğlu skandalında beklenen son!

Başoğlu skandalında beklenen son!

Sunucu Murat Başoğlu skandalı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

 

Hükümetten Arakan yardımı açıklaması

Hükümetten Arakan yardımı açıklaması

Arakan'a yapılacak yardımlarla alakalı hükümetten açıklama geldi.

Türk Hava Yolları'ndan Irma Kasırgası iptali

Türk Hava Yolları'ndan Irma Kasırgası iptali

Türk Hava Yolları, Irma Kasırgası nedeniyle Miami seferlerini iptal etti.

 

Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı

Bakan: Muğla'daki yangın kendiliğinden çıkmadı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili Bakan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

35 bin dolar alacağı için gitti, cenazesi geldi

35 bin dolar alacağı için gitti, cenazesi geldi

35 bin dolarlık alacağını tahsil etmeye giden iş adamı Rıza Yüce'nin 25 gün sonra cenazesi geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya