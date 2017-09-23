Okul servisinde skandal olay
4. sınıf öğrencisi olan çocuk ise olaydan sonra gözyaşlarını tutamadı. Olayın fotoğrafları da meydaya sızdı.
Adana'daki özel bir kolejin okul servisine önceki gün binen T.K., kimin nereye oturacağıyla ilgili 14-15 yaş grubundaki üst sınıf öğrencileriyle tartıştı.
Serviste öğrencilerin başında bulunan kadın görevlinin çabalarına karşın öğrencilerin tartışması büyüdü. Bu sırada yaşça büyük üst sınıf öğrencileri, T.K.'yı tartakladı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek öğrenci ise, servis görevlisinin tüm engelleme girişimlerine karşı aracın içinde T.K.'yı dövdü. Olayla ilgili hem okul yönetimi hem de kolluk güçlerince soruşturma başlatıldı.
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