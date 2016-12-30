Okullara kar tatili!
Fırtına, kar, soğuk hava. Türkiye'de kış kendini iyiden iyiye hissettirirken öğrenciler de okullara giderken zor anlar yaşıyor.
Yurdun bazı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk nedeniyle bugün de eğitime 1 gün ara verildi.
KONYA
Konya'nın 3'ü merkez olmak üzere 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ile Akşehir, Beyşehir, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Ilgın, Altınekin ve Yunak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Cuma tatil edildiği bildirildi.
DENİZLİ
Denizli'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Devam eden kar yağışı nedeniyle ilimiz Serinhisar, Çameli, Babadağ, Güney ve Acıpayam ilçelerinde okullar 30 Aralık Cuma günü bir gün tatil edilmiştir. Ayrıca Pamukkale ilçesi sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve aşırı buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün izinli sayılacaktır. Çardak ilçemiz Söğüt ve Gemiş mahallerimizdeki okullarımız yoğun kar yağışı nedeni ile 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca Çardak sınırları içerisindeki taşımalı öğrenciler kar yağışı ve buzlanmaya karşı 30 Aralık Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.
KÜTAHYA
Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, buzlanma ihtimali ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle il genelinde tüm okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
BOLU
Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkisini sürüdüren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla kent merkezi ve bağlı köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de, bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki günden itibaren kentte etkili olan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda 30 Aralık Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kent genelinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
SAKARYA
SAKARYA Valiliği bugün öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı sistemle eğitimin görüldüğü okullar için kar tatili kararı aldı.
Ayrıca geyve ve Taraklı ilçelerinde tüm okullar için tatil kararı alındı. Akşam ilerleyen saatlerde kar yağışının durumuna göre il genelini ilgilendiren kar tatili kararının alınabileceği belirtildi.
BURSA
BURSA Valiliği kötü hava koşulları nedeniyle Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçelerinde bulunan ilk, orta öğretim okullarda eğitime bugün ara verdi.
Yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları Bursa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Valilik, kar ve tipinin etkili olduğu dağ ilçesi olarak bilinen Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verdi. Yetkililer, kötü hava koşullarının devam etmesi halinde diğer ilçeler hakkında da karar vereceklerini söylediler.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de gece başlaması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı dolayısıyla il merkezi ve tüm ilçelerde eğitim öğretime bugün ara verildi.
İl genelindeki kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, oluşabilecek rüzgar ve fırtına nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
UŞAK
Uşak'ta, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son Meteorolojik veriler göz önünde tutularak, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildiği bildirildi.
Uşak'ta dün etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.
ÇANKIRI
Çankırı'da, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BURDUR
Burdur'un bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Altınyayla ve Çavdır ilçelerinin tamamında, Gölhisar ilçesinde ise İbecik, Elmalıyurt ile Yeşildere köylerinde taşımalı eğitime 30 Aralık Cuma günü ara verildi.
BİLECİK
Bilecik kent merkezi ve 5 ilçede kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile Pazaryeri, Bozüyük, Sögüt, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
KOCAELİ
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve il genelinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki anaokulları, ilk, orta, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 30 Aralık Cuma günü ara verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Üniversitesinden (KOÜ) yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm akademik birimlerde ikinci öğretime, bugün de tüm birimlerde birinci ve ikinci öğretime ara verildiği kaydedildi.
Tatil nedeniyle mazeret sınavlarına giremeyen öğrencilerin 2-10 Ocak tarihlerinde akademik birimlerce belirlenecek mazeret sınavı takviminde belirtilen gün ve saatte sınava gireceği aktarılan açıklamada, tatil süresince engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.
MERSİN
Mersin Valiliği, kentte dün akşam saatlerinden bugün öğle saatlerine kadar etkili olan çok şiddetli yağmurun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece yarısından itibaren yeniden başlayacağını bildirerek, Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde, eğitime bugün de ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2016 saat 00.01’den itibaren Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 30 Aralık 2016 Cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı bildirildi.
ISPARTA
Isparta'da etkili olan kar yağışı sebebiyle il genelinde tüm okullarda ve Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.
Isparta'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Isparta Belediyesi, kent merkezinde Acil Eylem Planı çerçevesinde 62 iş makinesi ve 163 personelle karla mücadele çalışması yaptı. Belediye, meteorolojik uyarının ardından şehrin kilit noktalarında hazır beklettiği iş makinesi ve personelle birlikte ana yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Akşamdan itibaren öncelikle Hastane ile okul önleri ve ana arterlerde çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri gün boyunca da kaldırımlarda çalışmalarını devam ettirdi.
Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, meteorolojik uyarılar karşısında belediye olarak alarm durumuna geçtiklerini ve yağışla birlikte 44 mahallede karla mücadele çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Çalışmaların Acil Eylem Planı çerçevesinde planlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Günaydın, tüm ana arterlerin açık tutulduğunu, kaldırımlarda biriken karların temizliklerinin de gün boyu devam ettiğini belirtti.
Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, köy yollarının açık tutulması için geceden bu yana ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi.18 araç ve 7 ekiple çalışma yapıldığını belirten Zadeoğlu, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçeleriyle Davraz Kayak Merkezi yolunda ekiplerin hazır beklediğini aktardı. Zadeoğlu, Yenişarbademli'de kar yağışının sürdüğünü ve özellikle Aksu yolunun açık tutulması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirtti. Zadeoğlu, kapalı köy yolu olmadığını sözlerine ekledi.
ÇANAKKALE
Çanakkale’nin 3 ilçesinde okullar Cuma günü tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale’nin 3 ilçesinde 30 Aralık Cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar yağışının devam ettiği Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinde, Cuma günü de eğitime ara verildi.
MANİSA
Manisa Sarıgöl’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırırken, Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okullar tatil edildi.
Sarıgöl'de geç saatlere kadar etkisini sürdüren kar yağışı yolları kapattı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, kar yağışı nedeni ile Sarıgöl ilçe merkezi ve mahallelerindeki okulları kar tatili yaptığını duyurdu. Sarıgöl Belediyesi ekipleri tarafından Sarıgöl-Buldan karayolunda trafiğin aksamaması için çalışmalara başlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde Sarıgöl-Buldan karayolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi
Sarıgöl’de yoğun yağan kar yağışı özellikle çiftçileri sevindirdi. Bağların üzerine yağan karların bağlarda bereket olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağları kışlık suyunu kar sayesinde alacak. Bu nedenle yararlı. Toprakta bulunan zararlı böcekler yok olacak. Ancak olası zirai don olayları tehlike yaratmaktadır" dedi.
Yağan karda vatandaşlar kardan adam yaparken, Sarıgöl’ün simgesi olan üzüm heykeli ise karın altında kartpostallık görüntü sergiledi.
Kula’da okullara kar tatili
Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.
Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrenciler ile Encekler Mahallesi İlk ve Ortaokulu öğrencileri için 1 gün tatil edildiği belirtildi.
Ayrıca ilçe merkezinde bulunan ve diğer mahallede bulunan okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.
BALIKESİR
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün de tatil edildi.
Dursunbey’de dün başlayan kar yağışı bu gün de aralıksız devam etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, kırsal mahallelerde kar kalınlığı 60 santimi buldu. Bazı otomobiller yollarda gitmekte zorlanırken, yardımlarına diğer sürücüler koştu. Kar lastiği kullanmayan bir otomobilin sürücüsü kaza yapmaktan kurtulamadı.
Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı Dursunbey merkezinde çocuklar büyük sevinç yaşadı. Okulların dün tatil edilmesinin ardından karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar, kardan adam yapmayı da ihmal etmedi. Gece saatlerinde de etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Aralık Cuma günü de okulların tatil edildiği bildirildi.
KIRIKKALE
Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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