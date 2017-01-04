Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı
Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ifadesinde 17-25 Aralık ile ilgili önemli bir bilgi verdi.
İbrahim Okur, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, 8 gün süren ifadesinde, HSYK, Yargıtay, Danıştay üyelikleri seçimleri ve yargıdaki FETÖ yapılanmasını anlattı.
153 sayfa ifade veren Okur, hem 17-25 Aralık hem de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması süreçleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.
Okur, 17-25 Aralık soruşturmalarının Fetullah Gülen'in talimatıyla başlatıldığı, amacın da hükümeti devirmek olduğunu söyledi.
İbrahim Okur, 18 Aralık'ta dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:
"18 Aralık 2013 akşamı ben Hasan Doğan'ın, Sayın Başbakan da Efkan Ala'nın kriptolu telefonundan konuştuk. Başbakan, savcı Zekeriya Öz'ün Kısıklı'ya bu akşam baskın yapacağını ve Bilal Erdoğan'ı alacağı konusunda istihbarat aldıklarını söyledi, 'Bu hususa bak' dedi. İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı'yı aradım. Çaresizdi. Zekeriya Öz'ün emniyet müdürlüğüne vereceği tüm talimatlarda kendisinin de imzası olması gerektiğini söyledim."
Okur, Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, savcı Fikret Seçen tarafından ifadeye çağrılmasını hükümetin açılım politikasını sabote etmek için yapıldığını söyledi.
Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanından savcı Seçen'i arayarak, ifadeye çağırma işleminin usulsüz olduğu uyarısında bulunduğunu anlattı.
Yaptığı girişim sonunda ifadeden vazgeçilerek, dosyanın Ankara'ya gönderildiğini söyledi.
İbrahim Okur, bu gelişmeyi Hakan Fidan'a anlattığında, Fidan'ın, "Onlar vazgeçmediler, sonuna kadar ısrar edecekler" dediğini aktardı.
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