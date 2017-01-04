Facebook Twitter Rss

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı.16114
  • Giriş : 04.01.2017 / 16:44:00

15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ifadesinde 17-25 Aralık ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

İbrahim Okur, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, 8 gün süren ifadesinde, HSYK, Yargıtay, Danıştay üyelikleri seçimleri ve yargıdaki FETÖ yapılanmasını anlattı.

153 sayfa ifade veren Okur, hem 17-25 Aralık hem de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması süreçleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Okur, 17-25 Aralık soruşturmalarının Fetullah Gülen'in talimatıyla başlatıldığı, amacın da hükümeti devirmek olduğunu söyledi.
İbrahim Okur, 18 Aralık'ta dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"18 Aralık 2013 akşamı ben Hasan Doğan'ın, Sayın Başbakan da Efkan Ala'nın kriptolu telefonundan konuştuk. Başbakan, savcı Zekeriya Öz'ün Kısıklı'ya bu akşam baskın yapacağını ve Bilal Erdoğan'ı alacağı konusunda istihbarat aldıklarını söyledi, 'Bu hususa bak' dedi. İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı'yı aradım. Çaresizdi. Zekeriya Öz'ün emniyet müdürlüğüne vereceği tüm talimatlarda kendisinin de imzası olması gerektiğini söyledim."
Okur, Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, savcı Fikret Seçen tarafından ifadeye çağrılmasını hükümetin açılım politikasını sabote etmek için yapıldığını söyledi.

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanından savcı Seçen'i arayarak, ifadeye çağırma işleminin usulsüz olduğu uyarısında bulunduğunu anlattı.

Yaptığı girişim sonunda ifadeden vazgeçilerek, dosyanın Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

İbrahim Okur, bu gelişmeyi Hakan Fidan'a anlattığında, Fidan'ın, "Onlar vazgeçmediler, sonuna kadar ısrar edecekler" dediğini aktardı.

Kamuya 60 bin kişi alınacak!

Eskişehir'de Reina saldırganı paniği yaşandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de

 

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Reina saldırganı yakalandı mı?

Reina saldırganı yakalandı mı?

Reina'ya saldıran teröristin yakalandığı ile ilgili iddialar dolaşmaya başladı.

 

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oluyor

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik oluyor

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı belli oluyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya