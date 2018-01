Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası İstanbul depreminin en çok Bostancı- Eminönü, Eminönü-Büyükçekmece arasında etkili olacağını belirtti.Prof. Dr. Ercan, kimi bilimcilere göre, olası İstanbul depreminin her an olabileceğini, bazılarına göre 12 yıl kaldığını anlatırken şöyle dedi:"Benim kestirimime göre kabaca 27 yıl. Kim doğru? Süre gösterecek. Çünkü deprem yüzde 100 bir bilim değildir. Ne var ki, Kuzey Marmara'da İstanbul, Tekirdağ Balıkesir , Çanakkale'yi etkileyecek 2 deprem olacaktır. Biri Küçükçekmece açıklarında 6.3-6.7, ötekisi Marmara Ereğlisi açığında 7 ila 10 kilometre derinde 7.0- 7.2 büyüklüğünde olacaktır."Türkiye'nin en yoğun yerleşiminin İstanbul'da olduğunu, buna karşı depremde kullanılacak açık alanların azlığına dikkat çeken Prof.Dr. Ercan, "Kilometrekare başına, 2 bin 500 kişiyle en yoğun yerleşilen, 16 milyon nüfusuyla en balık kenti olan İstanbul'da, deprem sırasından kullanılacak açık alan oranı yaklaşık yüzde 1.5'dur. Güncel yapıların yüzde 40'ı kaçak, yüzde 70'inin oturma izni yoktur. Kısacası İstanbul, 'yasa dışı yaşayan' bir yerleşimdir" dedi.İstanbul'un yüzde 70'inin dayanıklı toprak üzerinde olduğunu belirten Prof.Dr. Ercan, olası bir depremde en çok etkilenecek bölgelerle ilgili şunları söyledi:"İki ana kara üzerine yayılmış İstanbul'un yüzde 70'i, dayanaklı toprak üzerinde oturmaktadır. Anadolu yakası depremden yüzde 35, Trakya yakası yüzde 65 oranında etkilenecek, beklenen her iki deprem de Trakya yakası güneyinde, Marmara Denizi içinde olacaktır. Depremin en çok etkileyeceği yerler, Trakya yarımadasının Marmara ile Karadeniz kıyıları olacaktır. En çok etkilenecek ilçeler; Fatih, Eyüp, Zeytinburnu, Kağıthane, Bakırköy, Küçükçekmece, Bağcılar, Büyükçekmece, Kumburgaz, Esenyurt, Avcılar, Güngören, Bahçelievler, Kemerburgaz, Göktürk ile yeni yapılmakta olan Uçuş Alanı olacaktır. deprem sırasında en çok sarsılacak yerler; Bostancı- Eminönü, Eminönü- Büyükçekmece arası olacaktır."Olası İstanbul depreminde nüfusun yüzde 2'sinin depremden öncelikli etkileneceğini kaydeden Prof.Dr. Ercan, yapısal dönüşümde yüksekliklerin yüzde 5 artırılmasının 5 milyon nüfus anlamına geldiğini söyledi. Prof. Dr. Ercan, şöyle konuştu:"Yapısal dönüşümde varlıklıların oturduğu Kadıköy ve Beşiktaş'ta yoğun olarak yapılmakta, yoksullar kentin çeperlerine atılmaktadır. Yapısal dönüşümle yapıların yüksekliğinin yüzde 5 arttırılması, nüfusu 5 milyon daha arttırmaktadır. İstanbul'daki yapıların yüzde 8'i, 90 yıldan yaşlı. Yüzde 20'si, 35-90 yaş arası. Yüzde 70'i, 0- 35 yaşlıdır. deprem sırasında yıkılmaların yüzde 20'si kötü yerlerde, yüzde 65'i uygun olmayan gereçler kullanılan yapılarda, yüzde 15'i uygulama eksiklerin olduğu yerlerde olacaktır. En çok hasar, dere yataklarındaki yapılarda görülecektir. Yaklaşık olarak yapıların yüzde 40'ı, değişik oranlarda depremlerden etkilenecektir. Yapıların yüzde 10-15'i kullanılamaz duruma gelebilir. İstanbulluların yüzde 2'si, depremden birinci önemde etkilenecektir. deprem sonrası 400- 500 bin aileye ivedi sağlık ile barınma hizmeti getirmek gerekecektir. Sorunu çözmek için yoksulluğun giderilmesi, insanca geçim düzeyine erişmek gerekir."Hürriyet