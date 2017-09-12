Facebook Twitter Rss

Olay binanın sahibi konuştu

Olay binanın sahibi konuştu.23627
  • Giriş : 12.09.2017 / 20:05:00

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çekilen karede yer alan apartmanın sahibi konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Doğayı katleden apartmanın seneler önce yapıldığı öğrenildi. Binanın sahibinin açıklaması ise evlere şenlik.

CHP'li Haluk Pekşen, Karadeniz Bölgesinde yüksek katlı bina ve imar kirliğine dikkat çekmek amacıyla yapımına 1995 yılında başlanan karkas haldeki 9 katlı binanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Milletvekili Pekşen'in sosyal medyada "Burası Trabzon Sürmene. Karadeniz yaylalarının nasıl yok edildiğinin göstergesi. İşte AKPnin belediyecilik anlayışı" başlığıyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

BİNANIN SAHİBİ KONUŞTU

Sürmene İlçesi Oylum Mahallesinde yer alan binanın sahibi iş adamı Köksal Akduman konuştu, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını savundu.

Kalabalık bir aileye sahip olduklarını kaydeden, doğayı düşünerek binayı yaptıklarını iddia eden işadamı Akduman'ın sözleri şöyle:

"İşin aslına bakılırsa Sayın Pekşen’in söylemlerinde kısmen haklılık payı var lakin daha köylere ve yaylara çıkmadan Karadeniz ve Trabzon sahil ve merkezlerindeki usulsüz yapılaşmaya dikkat çekerse daha faydalı icraatlarda bulunmuş olur.

Biz kalabalık bir aileyiz vakti zamanında bu binayı inşa ederken bizde doğayı düşünerek yaptık, binada yaklaşık 18 daire var. Siz bunun yaygın inşa modeli ile yapıldığını düşünürseniz 18 ayrı ev yeri demektir.

1995-2000 YILLARI ARASINDA...

O zamanda ekecek biçecek yer bulamazsınız. Biz de düşünerek 1995 ve 2000 yılları arasında bu şekilde yapının daha uygun olduğu fikrine vardık; yani sayın Pekşen’in iddia ettiği gibi yakın tarihte yapılmış bir yapı değildir hiçbir şekilde de rant amacı gibi bir şey söz konusu değildir"

Huzurlarınızda iPhone 8

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya jet yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı

Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı

Yunanistan'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı düzenlendi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu

Ünlü şarkıcı İrem Derici, besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.

 

Şemdinli'den acı haber: 1 şehit

Şemdinli'den acı haber: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden acı haber geldi. Gelen bilgilere göre 1 askeri personel şehit oldu.

Genelkurmay'dan beklenen açıklama!

Genelkurmay'dan beklenen açıklama!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddiasına yanıt

 

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyonu başlatıldı.

Rektör istifa etti!

Rektör istifa etti!

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) RektörÜ Galip Akhan istifa etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya