Olay boşanmada Tuba Büyüküstün iddiası
Eski manken Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adı güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le aşk dedikodularına karışan İbrahim Kutluay için Demet Şener'den açıklaam geldi.
Boşanma davası mart ayına ertelenen İbrahim Kutluay'ın adı, geride bıraktığımız gün eşi Onur Saylak'tan boşanan Tuba Büyüküstün ile anıldı. İkilinin birlikte olduğuna dair yapılan haberler aynı günün akşamında, Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı bir metinle yalanlandı.
DEMET KUTLUAY DA SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Magazin gündemine boşanma haberleriyle konuk olan İbrahim Kutluay'ın adı böyle bir şeyle anılınca, gözler boşanma davası süren Demet Kutluay'a döndü. Yaşadıklarıyla ilgili süreci sessiz sedasız geçirmeyi tercih eden ve sosyal medya hesabından da bu konuyla ilgili fazlaca bir paylaşımda bulunmayan Demet Kutluay, Uçankuş TV'ye gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.
"İBRAHİM'E SORUN"
Demet Kutluay, konuyla ilgili soruya "İki insanın aşk yaşadığından şüpheleniyorsanız bana neden soruyorsunuz İbrahim'e sorun" şeklinde yanıt verdi.
"BENİM AÇTIĞIM DAVA BAŞKA"
"Davada Tuba Büyüküstün konusu da var mı?" şeklindeki bir soru karşısında ise, "Ben boşanma davasını 3. bir kadın yüzünden açmadım. Benim açtığım dava başka, farklı bir kadınla ilgili" dedi.
"BENİM ÇEKİNECEK BİR ŞEYİM YOK"
Kutluay sözlerini, "Bu konu davada kanıt olabilir mi bilemem, benim çekinecek bir şeyim yok, söylediklerimi de aynen yayınlayabilirsiniz" şeklinde bitirdi.
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