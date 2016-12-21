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Olay futbolcu Burak Yılmaz kaza yaptı!

Olay futbolcu Burak Yılmaz kaza yaptı!.23719
  • Giriş : 21.12.2016 / 10:41:00

Burak Yılmaz, yemek yediği restoran çıkışında kaza geçirdi.

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Galatasaray'dan Çin'e transfer olan Burak Yılmaz, Türkiye tatilinde olay üstüne olay yaşıyor. Otobüs şoförü ile olan kavgası ile gündeme bomba gibi düşen Burak bu kez kaza geçirdi.

Türkiye tatiline devam eden Burak Yılmaz, önceki gün Papermoon'da yemek yedi. Mekandan hızlıca çıkan ünlü futbolcu, Nişantaşı'ndaki kavganın video kayıtlarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Telaşlı bir şekilde cipine binen Yılmaz, aracın önündeki demir dubayı fark etmeyince kaza yaptı. Demiri yamultan Yılmaz'ın aracında herhangi bir hasar oluşmadı. Arabadan inip gazetecilerin yanına giden ünlü futbolcu, "Son dönemde çok olay oldu. Artık bu tarz haberlerle anılmak istemiyorum" dedi

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