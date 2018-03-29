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Olay isim Caner Toygar hastaneye kaldırıldı

Olay isim Caner Toygar hastaneye kaldırıldı.14633
  • Giriş : 29.03.2018 / 08:15:00

Evlilik programları ile ünlenen Caner Toygar hastaneye kaldırıldı.

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Büyüyen Beşik

Yıllardır izdivaç programlarında izlediğiz ve geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programında Berke Kentli ile olan evliliği ve boşanma süreci ile magazin gündeminden düşmeyen Caner hastanelik oldu.

Toygar, hastaneye kaldırılmadan önce bir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum." dedi.

Beylikdüzü’nde bir hastaneye kaldırılan Caner yaptığı son paylaşımda “Son sözler güzeldir” dedi. Esra Erol’un eşi Ali Özbir “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” dedi.

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