Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi
Yaptığı açıklamalarla magazin basınından düşmeyen Erol Köse'ye büyük şok. Gülben Ergen'in aldırdığı koruma kararını ihlal eden Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezası verildi.
Geçtiğimiz Ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde 13 Nisan'da açılan duruşmaya Gülben Ergen'i avukatı Afra Çelik, Erol Köse'yi de avukatı İsmail Filiz temsil etti. Erol Köse'nin avukatı hakaret içerdiği iddia edilen ve dosyaya sunulan yayınların tarihlerinin belli olmadığını, eski tarihli yayınlar olduğunu ve soyut iddialarla zorlama hapsi verilmesinin istendiğini ileri sürerek iddiaları kabul etmediklerini belirtti.
SABAH
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