Facebook Twitter Rss

Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi

Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi.11396
  • Giriş : 17.04.2018 / 09:50:00

Magazin dünyasının olay isimlerinden Erol Köse'ye hapis cezası verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yaptığı açıklamalarla magazin basınından düşmeyen Erol Köse'ye büyük şok. Gülben Ergen'in aldırdığı koruma kararını ihlal eden Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde 13 Nisan'da açılan duruşmaya Gülben Ergen'i avukatı Afra Çelik, Erol Köse'yi de avukatı İsmail Filiz temsil etti. Erol Köse'nin avukatı hakaret içerdiği iddia edilen ve dosyaya sunulan yayınların tarihlerinin belli olmadığını, eski tarihli yayınlar olduğunu ve soyut iddialarla zorlama hapsi verilmesinin istendiğini ileri sürerek iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

SABAH

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı öldü

Kılıçdaroğlu'na şok! ByLock'çu çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'li ilk paylaşım

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'li ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

Seda Sayan: Kılıçdaroğlu'na çok bozuldum

Ünlü isim Seda Sayan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.

 

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın karısının bir Arap şeyhiyle görüştüğü öğrenildi.

Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti mi?

Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade etti mi?

Ünlü pop şarkıcısı Kenan Doğulu, ücreti Mina'nın ailesine iade ettiği iddia edilmişti.

 

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı bir yanıt geldi.

Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder

Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, türkücü İbrahim Tatlıses'e sitem etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya