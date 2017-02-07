Olay sonrası İsrail'e giden ilk Türk bakan!
Mavi Marmara saldırısı sonrası gerilen İsrail-Türkiye ilişkilerinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kanlı olaydan buiyana resmi ziyaretin yapılmadığı İsrail'e Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı gitti.
Resmi temaslar için İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin'le görüştü.
Daha sonra iki bakan kameraların karşısına geçti ve basın toplantısı düzenledi.
Bakan Avcı, iki ülke arasında turizm işbirliğinin yeniden canlandırılacağını belirterek, karşılıklı bazı sorunların ortadan kalkması için tarafların ellerinden geleni yapacağını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı'nın İsrail ziyaretine turizmciler de katılıyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Ali Murat Ersoy kafilede yer alan isimlerden bazıları. Ziyaret sonrası İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısında artış bekleniyor.
Akdeniz Turizm Fuarı resmi açılış törenine katılacak olan Nabi Avcı, Türk ve İsrailli turizmcilerle bir araya gelecek. Bakan Avcı, Tel Aviv Kültür Merkezi ve Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Türkiye-İsrail İlişkileri Fotoğraf Sergisi' açılışına katılacak. Avcı, temasları kapsamında İsrail Türk Yahudileri Cemaatiyle de bir araya gelecek.
İsrail güvenlik güçlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısı sonucu 10 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti.
Türkiye ve İsrail arasında 2010’a kadar sürdürülen ancak iki ülke ilişkilerindeki kriz nedeniyle ara verilen ikili siyasi istişareler de yeniden başlamıştı.
Avcı, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırı sonrası İsrail'i ziyaret eden ilk bakan
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