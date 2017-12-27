Olay sözler: Galatasaray'da gizli darbe yapıldı
Galatasaraylı eski yönetici Ahmet Özdoğan, başkan adayı olmayacağını açıklayan Duygun Yarsuvat ile ilgili sert sözler sarfetti.
Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, başkanlık seçim süreci ve Dursun Özbek ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen Özdoğan, olağanüstü seçimli genel kurulu protesto ederek başkan adayı olmadığını söyledi. Özdoğan ayrıca, "Mart ayındaki mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyeceğiz" dedi.
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