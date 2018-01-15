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Olay yaratan Fransız hakem görevden alındı

Olay yaratan Fransız hakem görevden alındı.19401
  • Giriş : 15.01.2018 / 17:22:00

Olay yaratan Fransız hakem Tony Chapron, görevden alındı.

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Sepet Beşik

Nantes-Paris Saint Germain karşılaşmasında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron, Fransa Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı.

Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron hakkındaki kararını açıkladı. Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos'a önce tekme, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atan Chapron, ikinci bir karara kadar görevden uzaklaştırıldı.

Paris Saint Germain'in Nantes'i 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Yere düşen hakem Diego Carlos'a arkasından tekme salladı. Daha sonra yerden kalkan Fransız hakem, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi

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