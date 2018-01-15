Olay yaratan Fransız hakem görevden alındı
Nantes-Paris Saint Germain karşılaşmasında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron, Fransa Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı.
Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron hakkındaki kararını açıkladı. Nantes takımı oyuncusu Diego Carlos'a önce tekme, ardından da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atan Chapron, ikinci bir karara kadar görevden uzaklaştırıldı.
Paris Saint Germain'in Nantes'i 1-0 yendiği maçın 90. dakikasında yaşanan pozisyonda aynı yöne koşan hakem Chapron ve Carlos birbirine takıldı. Yere düşen hakem Diego Carlos'a arkasından tekme salladı. Daha sonra yerden kalkan Fransız hakem, Carlos'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Flaş! Trabzonspor, Sosa'yı KAP'a bildirdi
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Jose Ernesto Sosa'nın yeni takımı belii oldu.
Fikret Orman açıkladı: Çin'de de yayınlanacak
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarlara müjdeli haberi verdi.
Teknik adam Lucescu, genç oyuncuyu ikna etti!
Galatasaray Başkanı: Seçime gelince tüydüler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme damga vuracak açıklamalar yaptı.
Van Persie'nin maliyeti 21 milyon Euro!
Büyük beklentilerle transfer edilen Van Persie, Fenerbahçe'ye adeta yük oldu.
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında gerginlik
Fenerbahçe ile Kukesi arasında oynanan hazırlık maçında gergin anlar yaşandı.