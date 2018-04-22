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Olaylı derbideki 15 şüpheliden haber yok

Olaylı derbideki 15 şüpheliden haber yok.24451
  • Giriş : 22.04.2018 / 15:42:00

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki 15 şüpheliden haber yok.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarına karışan 15 şüpheliden haber alınamadığı öğrenildi.

Akşam Gazetesi'nden Levent Albayrak'ın haberine göre; Fenerbahçe -Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili gözaltı sayısı 23’e yükseldi. Örgüt şüphesiyle çok yönlü yürütülen soruşturmada sahaya yabancı madde atılmasıyla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen ancak maç sonrası evlerine hiç gitmeyen 15 şüpheli her yerde aranıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başından yaralandığı olayların sırrının bu kişilerin yakalanıp, sorguya çekilmesinden sonra aydınlığa kavuşturulması bekleniyor.

Stattaki tüm görüntüleri tek tek inceleyen polis olaylarda başrol oynayan 15 kişinin kimlik bilgilerini tespit etti. Bu kişilerin evlerine giden polis yakınlarından ‘maçtan sonra hiç gelmedi’ yanıtı alınca soruşturmayı derinleştirdi. Savcılık ve Emniyet olayın örgütlü bir biçimde organize edilip edilmediğini, gözaltındaki ve firarda olan şüphelilerin bağlantıları ile ortaya çıkaracak.

“Bu kişiler bir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalar şikayetçi olmazdım ama olay çıkartmaya gelmişler.”

POLİSE olayla ilgili evinde ifade veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in şu ifadeleri kayıtlandı: Tolga ile rakip taraftar arasında sözlü tartışma olduğunu görünce müdahale etmek istedim. Sakinleştirmek için oraya gittim. Arkam dönükken kim tarafından atıldığını göremediğim bir cisim başıma isabet etti. Tünele girişte de atılan yabancı maddeler ve başımdan aldığım darbe nedeniyle sendeleyip düştüm.

"KENDİMİ İYİ HİSETMEDİM"

Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye götürdüler. Bu kişiler hiçbir kulübün taraftarı olamaz. Gerçek taraftar olsalardı şikayetçi olmazdım. Bu kişiler taraftar değil. Sırf olay çıkarmak için maça gelen kötü niyetli kişiler. Bu yüzden şikayetçiyim.

AKŞAM

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