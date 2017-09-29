Olaylı derbinin hakemi için karar verildi!
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın olaylı karşılaşması sonrası eleştiri oklarının hedefi olan hakem Ali Palabıyık'a 7.9 puan verildiği öğrenildi.
MHK'de konuşulanlara dair alınan bilgilere göre 3 hafta dinlendirilip 4'üncü haftada maça atanacak olan Ali Palabıyık'ı MHK kaybetmek istemiyor. Palabıyık'ın Beşiktaş lehine verilmeyen penaltı pozisyonunda hatalı bulunduğu ortak bir sonuç olurken, MHK ofsayt pozisyonunda hatayı yan hakeme yıktı. Kurul, yetenekli olarak gördüğü Ali Palabıyık'ı dinlendirdikten sonra maçlara atayacak ve ilk yarı sonunda performansı yeniden değerlendirilecek.
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