Olcay: Git denmedikçe Beşiktaş'tayım
Kara Kartal'da forma giyen tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve git denmedikçe takımında kalmak istediğini belirtti.
Olcay Şahan, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Önceliğinin geçen sezon olduğu gibi bu sene de siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten milli futbolcuya sadece Trabzon’un değil birçok Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi.
Peki Olcay bu teklifler hakkında ne düşünüyor. İşte tecrübeli futbolcunun iddialarla ilgili sözleri: “Eğer hocamız ‘Ben, seni takımda düşünmüyorum’ demediği sürece benim Beşiktaş’tan ayrılma gibi bir niyetim yok. Şu ana kadar kimse de böyle bir şey söylemedi. Kulübümle 1.5 yıl daha mukavelem var.
2 YILDIZI DA GERİDE BIRAKTI
Benim şüphem, endişem ya da herhangi bir korkum yok. Beşiktaş’a imza attığım ilk günden bu yana yaptıklarım ortada. Ben geçen sene Gökhan Töre ve Quaresma ile forma savaşına girmişim, kazanmışım.
ŞU an Beşiktaş’ın yine şampiyon olması lazım. Bizim önceliğimiz tamamen bu. Bunu başarabilmek için de ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”
BU arada geçen sezon Beşiktaş şampiyonluğa giderken Olcay, Quaresma ve Gökhan Töre’den daha fazla oynayıp daha fazla gol attı. Milli futbolcu 33 maçta takıma 5 gol, 6 asistlik katkıda bulunurken, Quaresma 26 maçta 4 gol, 6 asist Gökhan Töre ise 24 maçta 4 gol, 7 asistle oynadı.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
El İttifak-Galatasaray maçında skandal!
Arabistan'da oynanan El İttifak-Galatasaray maçında büyük bir skandal yaşandı.
Ünlü futbolcu Messi'nin heykelini yıktılar
Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin heykelini yıktılar.
Hamzaoğlu müjdeyi verdi! İşte 3 transfer!
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 3 transferi açıkladı.
Şok! Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi!
Soğuk hava ve buzlu yollar futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapmasına neden oldu.
Sergen Yalçın'dan Kayserispor'a ilk transfer!
Kayserispor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayseri ekibine ilk transferi gerçekl
Muslera Konyaspor maçında oynamak istiyor
Muslera, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçta kaleye geçmek istiyor.