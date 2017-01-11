Olcay Şahan, 3,5 yıllığına Trabzonspor'da
Sezonun ses getirecek bir transferi de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oldu. Siyah beyazlı kulübün yıldız futbolcusu Olcay Şahan, bordo mavili ekibe transfer oldu.
Lig Tv'nin son dakika haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
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