Facebook Twitter Rss

Olcay Şahan, 3,5 yıllığına Trabzonspor'da

Olcay Şahan, 3,5 yıllığına Trabzonspor'da.16290
  • Giriş : 11.01.2017 / 18:49:00

Beşiktaşlı futbolcu Olcay Şahan, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sezonun ses getirecek bir transferi de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oldu. Siyah beyazlı kulübün yıldız futbolcusu Olcay Şahan, bordo mavili ekibe transfer oldu.

Lig Tv'nin son dakika haberine göre; Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Kocaeli'nde tehlikeli gerginlik

Donald Trump konuştu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trabzon taraftarı, F.Bahçe'nin kupasını çaldı

Trabzon taraftarı, F.Bahçe'nin kupasını çaldı

Trabzonsporlu bir taraftar, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalıştı.

Rıdvan Dilmen: Çare Recep Tayyip Erdoğan

Rıdvan Dilmen: Çare Recep Tayyip Erdoğan

Rıdvan Dilmen, futbol camiasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

 

Galatasaraylı Bruma sözleşmeyi imzalıyor!

Galatasaraylı Bruma sözleşmeyi imzalıyor!

Galatasaraylı Armindo Bruma, sözleşmeyi imza atmaya hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu: Hayalim Kocaman!

Emre Belözoğlu: Hayalim Kocaman!

Emre Belözoğlu, futbol hayatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

 

Fenerbahçeli Van Persie ülkesine döndü!

Fenerbahçeli Van Persie ülkesine döndü!

Hollandalı futbolcu Van Persie apar topar ülkesine döndü.

El İttifak-Galatasaray maçında skandal!

El İttifak-Galatasaray maçında skandal!

Arabistan'da oynanan El İttifak-Galatasaray maçında büyük bir skandal yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya