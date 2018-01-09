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Öldürmeden fotoğrafını çekmiş!

Öldürmeden fotoğrafını çekmiş!.24111
  • Giriş : 09.01.2018 / 09:09:00

İstanbul Kadıköy'de işlenen cinayetle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

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Sepet Beşik

İstanbul Kadıköy Caddebostan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili yeni ortaya çıkan bilgiler şaşırttı. Kavgaya karışan kişilerin kamera görüntülerinden belirlendiği ortaya çıktı.

Kadıköy'de geçen cumartesi gecesi bir restoranın iki müşterisi ile sokakta bulunan valeler arasında çıkan kavgada işlenen çifte cinayetin soruşturması devam ediyor. Caddebostan'da saat 00.15 sıralarında bir restorandan çıkan iki müşteri ile valelerin arasında aracın geç getirilmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada restoranın müşterileri Murat Oğuz Orhan (34) ve Emre Ağdaş (29) kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüştü. Sabıkalı oldukları belirlenen iki valenin şüpheli olarak arandığı öğrenildi. Müşteri olarak geldiği restoranda vale kurbanı olan Emre Ağdaş'ın olaydan kısa bir süre önce fotoğraf çektirip sosyal medyadan yayımladığı ortaya çıktı.

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