Öldürülmeden 10 gün önce tehdit!
Suriyeli aktivist Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat'ın olaydan 10 gün önce hem sosyal medyadan hem de telefondan tehditler aldığı ortaya çıktı. Katil zanlısının tehditlerle ilgilisi araştırılıyor.
Suriyeli muhalif aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat’ın İstanbul, Üsküdar’daki evlerinde öldüren şüpheli Ahmed Barakat, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bursa’da gözaltına alınmıştı. Katil zanlısının ifadesinin henüz alınmadığı öğrenildi. Barakat’ın tırnaklarından alınan saldırgana ait doku örneklerinden elde edilen DNA profilinin, gözaltındaki Ahmet Barakat’tan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılmasının beklendiği öğrenildi.
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olayla ilgili çok yönlü araştırmasını sürdüren polisin, Orouba Baraka’nın kardeşi Maen Barakat’ın da ifadesini aldı. Şüpheli Ahmad Barakat yakalanmadan önce ifade veren kardeş Barakat, 2016’da Türkiye’ye geldiğini ve tekstil işiyle uğraştığını belirterek “Ablam Orouba Barakat, Suriye’de yapılan katliamlarla ilgili yürüyüş ve gösterilere hep katıldı. Bu yüzden ailece tehdit ediliyorduk. Ablam Türkiye’de bulunan Suriyeli kadınlara eğitim vermek, şiddet ve zulme karşı onları korumak için ‘Sınır Tanımayan Kadınlar Derneği’ni kurmaya çalışıyordu” dedi.
HABERTURK
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