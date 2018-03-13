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Ölen Mina'nın acılı babası: Niye bizimki?

Ölen Mina'nın acılı babası: Niye bizimki?.26927
  • Giriş : 13.03.2018 / 11:35:00

İran'da düşen uçakta can veren Mina Başaran'ın babasının sözleri yürek burktu.

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Nisan ayında evlenecek olan Mina Başaran, arkadaşları ile birlikte veda partisi yapmak için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşü sırasında düşen uçağın içinde can verdi.

İran'da düşen Türk jetinin sahibi Hüseyin Başaran sürekli 'Niye bizimki, niye bizimki' sözlerini tekrarlıyormuş.
İran'da özel Türk jetinin düşmesi sonucu 11 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından kahreden detaylar ortaya çıkıyor. Kazada ölen Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, sürekli olarak "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" sözlerini söylediği ortaya çıktı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt kazadan sonra yaşananlarla ilgili köşesinde şu yazılara yer verdi;

"Önümüzdeki ay kızlarının mürüvvetini görmeye hazırlanırken, İran'dan gelen feci kaza haberi ile sarsılan Hüseyin-Beril Başaran çiftinin Kemer Country'deki evlerinin kapısı dün hiç kapanmamış. Mina'nın yedi arkadaşının ailesi de, taziyeleri Başaran çiftinin Kemer Country'deki evinde kabul etmiş. Orada oturan bir arkadaşım, yüzlerce kişinin eve girip çıktığını söyledi. Kendi şirketlerine ait uçakla gittikleri için Mina'nın arkadaşlarının da sorumluluğunu üstlenen Hüseyin Başaran, "Bu uçaktan dünyada yüzlercesi var. Niye bizimki, niye bizimki?" diye sürekli tekrarlıyormuş."

YAKINLARI DNA ÖRNEĞİ VERDİ,SONUÇ BEKLENİYOR

İran'da düşen Türk jetinde hayatını kaybeden 11 kişinin cenazesi dün İran Adli Tıp Kurumuna teslim edildi. Cenaze yakınlarının İstanbul'da da Adli Tıp Kurumuna giderek kimlik tespiti için DNA örneği vermeleri istendi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde uçakta hayatını kaybedenlerden 10'unun birinci derecede yakını, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA örneği verdiği öğrenildi. DNA örneklerinden elde edilecek sonuçların İranlı yetkili makamlara gönderileceği ve İran Adli Tıp Kurumunda bulunan cesetlerden alınan DNA profili ile karşılaştırılacağı belirtildi. Cenazelerin kimlik tespitinin ardından İstanbul'a gönderilerek Adli Tıp Kurumuna getirilmesi ve yeniden otopsi yapılması bekleniyor

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