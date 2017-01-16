Ölen Türk pilotu Clinton övmüştü
Bu sabah Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düşen uçağın pilotu Emekli Hava Pilot Tuğgeneral olan Kazım Öndül'ün kariyerinin başarılarla dolu olduğu öğrenildi. Kazım Öndül'ün Afganistan'daki görevindeki başarılarından dolayı Hillary Clinton tarafından övüldüğü ortaya çıktı.
2003 yılında Kabil'de bulunan Bagram Havalimanı'na indiği sırada bir Türk subayı tarafından karşılandığını söyleyen Clinton, Afganistan'da görev yapan Türk askerinin üstün cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, Türkiye'nin bölgede oynadığı aktif rol için teşekkür etmişti.
Öndül, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Gücünün (ISAF) komutasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üstlenmesinden sonra başkent Kabil'in uluslararası Havaalanı'nın komutanlığına 2002 yılında Pilot Kurmay Albay olarak getirilmişti.
Emrindeki 250 kişilik Türk birliğiyle sivil ve askeri uçaklara yer hizmeti verilmesi, havaalanının güvenliği ve Afgan iç savaşı döneminden kalan çok sayıda mayının temizlenmesi görevlerini başarıyla yerine getiren Öndül, 30 Haziran 2002'de yapılan törenle görevi İngilizlerden devralmıştı.
Öndül Afganistan'daki görevinin ardından Malatya 2. Ordu Komutanlığı bünyesinde bulunan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı görevini yürütmüştü.
İLKER BAŞBUĞ'DAN DA ÖDÜL ALMIŞTI
Öndül, 2007-2008 uçuş eğitim yılı için Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törende de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan ödül almıştı.
HÜRRİYET
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