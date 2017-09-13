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İşte olimpiyat oyunlarının ev sahipleri!

İşte olimpiyat oyunlarının ev sahipleri!.14943
  • Giriş : 13.09.2017 / 21:39:00
  • Güncelleme : 13.09.2017 / 21:43:08

2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği şehirler belli oldu.

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2024 ve 2028'de düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ev sahipliğini yapacak şehirler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından açıklandı.

IOC'den yapılan açıklamada, Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2024'te Fransa'nın başkenti Paris, 2028'de ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, "Paris 2024 ve Los Angeles 2028'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Paris (1900 ile 1924) ve Los Angeles (1932 ile 1984) daha önce ikişer kez Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

Paris, 1992, 2008 ve 2012 Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapmak istemiş ancak seçilmemişti. Fransa'nın 2024 için 6,8 milyar Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor. Los Angeles'ın 2028 için bütçesi ise 5,3 milyar Dolar.

Öte yandan IOC, tarihinde ilk defa bir ev sahibi şehri 11 yıl önceden seçti. 

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