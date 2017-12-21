Ölüm tehdidi eden kişi yakalandı!
Ünlü haber spikeri ve gazeteci Fatih Portakal'ı tehdit eden şahıs yakalandı. Portakal,sosyal medya hesabından yakalanan kişinin 21 yaşında olduğunu ve 'Gaza geldim' diyerek kendini savunduğunu belirtti.
Fatih Portakal, önceki gün kendisine gönderilen bir tehdit mesajını Twitter'dan yayınlamıştı. Portakal'ın başvurusu sonrası harekete geçen güvenlik güçleri mesajı gönderen kişiyi yakaladı.
Fatih Portakal son gelişmeyi de Twitter adresinden duyurdu:
"Bilinmesi gerekir, diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu. 21 yaşında bir genç. Neden attın bu mesajı sorusuna, “gaza geldim,” diyerek cevap vermiş. Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum. Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler."
HÜRRİYET
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