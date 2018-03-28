Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları tiyatro sahnesinde

Giriş : 28.03.2018 / 11:33:00

"Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları" Kayleen ve Doug’ın sekiz yaşında başlayan aşklarının ve kendilerinin zaman içinde aldıkları yaraları, hem hüzünlü hem de güldüren bir anlatımla tiyatro sahnesine taşıyor.