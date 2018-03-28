Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları tiyatro sahnesinde
Rajiv Joseph’in kaleme aldığı, Merve Bulut ve Ümit Yaşar Bekar’ın birlikte sahnelediği “Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları”, 30 Mart Cuma akşamı TOY İstanbul’da sahnelenecek.
Kayleen ve Doug’ın sekiz yaşındayken okul revirinde karşılarlar ve bu karşılaşma büyük bir aşka ve kronik bir yaralanmaya dönüşür. Aşk yaraları sarabilir mi? Ya aşkın kendisini yaralamışsak? İyileşmek mümkün mü? Bir aşkın açtığı derin yaraları sahneye taşıyan “Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları”, kışkırtıcı, yalnız ve hüzünlü çağdaş bir aşk masalı...
Sami Berat Marçalı’nın dilimize çevirdiği, yönetmen koltuğunda Barış Gönenen’in oturduğu “Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları”nın yönetmen yardımcılığını Beybin Başerdem yapıyor. Oyunun ışık ve dekor tasarımını Onur Alagöz, proje asistanlığını ise Yeşim Çelebi üstleniyor.
Tek perdelik “Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları” oyunu, 30 Mart 2018 Cuma akşamı saat 20.30’da TOY İstanbul’da sahnelenecek. Oyunun biletleri, Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.
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