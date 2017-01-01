Ölümden ancak boğaza atlayarak kurtuldular
Reina'da eğlenen vatandaşlar, saldırının başlaması ile birlikte kendilerini boğaz sularına attı.
Ölümden kılpayı kurtulan vatandaşlar, sahil güvenlik polisleri tarafından kurtarıldı.
Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Saldırı sırasında gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.
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