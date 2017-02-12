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Ömer Çelik, Fransa televizyonuna konuştu

Ömer Çelik, Fransa televizyonuna konuştu.16023
  • Giriş : 12.02.2017 / 09:42:00

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, OHAL'le yönetilen bir başka ülke olan Fransa'nın France 24 kanalına konuştu.

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AB Bakanı Ömer Çelik, France 24 kanalında Avrupa'daki İslamofobi'den bahsetti. Çelik, Avrupalı parlamenterlerin Türkiye'den bihaber açıklamalar yaptığını anlattı.

Ömer Çelik şunları söyledi:

"Birlikte çalışmak için özellikle de kritik konulara ilişkin fasılları açmak gerekiyor. Avrupalı diplomatlar, Türkiye’deki Anayasa değişikliği reformunun içeriğini bilmeden konuşuyorlar. Avrupa’da uzun zamandır yabancı düşmanlığına ve İslamofobiye dayalı bir çeşit Erdoğanofobi var."

"Cumhurbaşkanı yetkilerini arttırmaktan ziyade bu reformla bazılarını bırakacak. Ayrıca cumhurbaşkanı eylemlerinden dolayı yargılanabilecek. Türk halkı bu reformu geniş bir şekilde destekleyecektir çünkü 15 Temmuz’daki darbe girişimi mevcut siyasi sistemin zayıflıklarını ortaya çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise halkla beraber tanklara karşı."

"NATO’nun güvenilir bir üyesi olmanın ötesinde, NATO’nun en güçlü ordularından birine sahibiz. Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden biriyiz ve OECD ülkesiyiz. Ayrıca Rusya’yla yakın ilişkiler gerçekleştirmemiz son derece doğal ve tarih boyunca biz Rusya’yla komşuyduk. Türkiye’nin hangi örgütlere üye olduğu belli. Türkiye’nin Rusya’yla iyi ilişkiler geliştirmesi, Avrupa barışına ve diyaloğuna da katkı sağlar."

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