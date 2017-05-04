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Ömer Faruk Kavurmacı neden tahliye edildi?

Ömer Faruk Kavurmacı neden tahliye edildi?.12788
  • Giriş : 04.05.2017 / 20:39:00

Tahliyesi büyük tepki çeken Ömer Faruk Kavurmacı'nın neden tahliye edildiği belli oldu.

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Sağlık sorunları iddiasıyla tahliye edilen Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine sebep olan hastalığı "epilepsi" olarak açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Kavurmacı'nın avukatlarının sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunduğu, talebi değerlendiren nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin de tahliye kararı verdiği belirtildi. Savcılığın tahliyeye itiraz ettiği ancak üst hakimliğin savcılığın itirazını reddettiği belirlendi.

GEREKÇE: EPİLEPSİ

İHA'nın haberine göre ise Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliyesinde ‘epilepsi’ hastalığı gerekçe gösterildi.

Kavurmacı’nın avukatları tarafından sunulan tahliye talepli dilekçeyi değerlendiren İstanbul Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, Kavurmacı için 18 Nisan 2017 tarihli raporu inceledi. Rapora göre cezaevi koşullarının 2005 yılında Post Viral Ensefalit atağı sonucu ‘Epilepsi’ tanısı konulan Kavurmacı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği değerlendirildi.

Bu şartlarda şüphelinin yalnız kalması, oruç veya uzun saatler aç kalması, uzun süre araç ve elektronik cihaz kullanmasının sakıncalı olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken hakimlik, buna göre şüphelinin mevcut ciddi sorunları dikkate alındığında tutukluluğunun devamının ileride telafisi mümkün olmayan durumlara sebebiyet verebileceğine vurgu yaptı. Kavurmacı’nın tahliye talebini kabul eden hakimlik, yurt dışına çıkışı yasaklayarak her Pazar bağlı olduğu karakola gidip imza atmasına hükmetti.

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