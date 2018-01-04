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Ömer Halisdemir davasında tahliye yok!

Ömer Halisdemir davasında tahliye yok!.19491
  • Giriş : 04.01.2018 / 17:46:00

Ömer Halisdemir'in şehit edildiği davada önemli gelişmeler kaydedildi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir'in davasında ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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