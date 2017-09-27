On binlerce kişi tahliye ediliyor!
Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde panik. Askeri mühimmat deposunda başlayan yangın ve yaşanan büyük patlama sonrası 24 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.
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