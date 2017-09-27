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On binlerce kişi tahliye ediliyor!

On binlerce kişi tahliye ediliyor!.17070
  • Giriş : 27.09.2017 / 10:11:00
  • Güncelleme : 27.09.2017 / 10:12:06

Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde on binlerce kişi tahliye ediliyor.

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Beşik Modelleri

Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde panik. Askeri mühimmat deposunda başlayan yangın ve yaşanan büyük patlama sonrası 24 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.

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