Önce kaza yaptı ardından hüngür hüngür ağladı
Bursa'da aşırı alkol kullanıp ardından direksiyonun başına geçen bir kişi kaza yapınca hüngür hüngür ağlamaya başladı.
Polis ve sağlık ekiplerini uğraştıran alkollü sürücü, kazanın ardından cep telefonunun çalındığı iddia ederek hüngür hüngür ağladı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. 16 S 3182 plakalı servis minibüsünü kullanan ve aşırı alkollü olduğu tespit edilen 23 yaşındaki S.Y., direksiyon kontrolünü yitirince araç orta rejüfe daha sonra karşı şeride geçerek istinat duvarına çarpttı. Hafif yaralanan sürücü çevredekilerin yardımı ile araçtan indirildi.
AĞLADI
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerini gören sürücü S.Y., tedavi olmamak için direndi. Ekiplere zorluk çıkartan sürücü alkol metreyi de üflemek istemedi. Aracı kullanan şoförün kaçtığını söyleyen sürücü daha sonra aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. S.Y., cep telefonunun cebinde olmadığını kendisine yardım etmek isteyen kişiler tarafından çalındığını söyleyerek sinir krizi geçirdi. Yere yatan S.Y., hüngür hüngür ağlayarak ''Cep telefonumu çaldılar ağabey'' diye bağırdı. S.Y., ekiplerin uzun uğraşı sonucunda tedavi olmak için Bursa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada alkol testi yapılan S.Y.'nin 1.44 promil alkollü olduğu tespit edidi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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