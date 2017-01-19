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Önümüzdeki günlerde İstanbul'a kar yağacak

Önümüzdeki günlerde İstanbul'a kar yağacak.13583
  • Giriş : 19.01.2017 / 15:32:00

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'a önümüzdeki günlerde kar geliyor.

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Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul'u yine karlı günlerin beklediği öğrenildi. Havanın daha da soğuyacağı İstanbul'da kar yağacak.

Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak.  İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık olmak üzere kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. 

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