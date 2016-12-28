Onun şirketine de kayyum atandı!
Kayyum atanan inşaat şirketinin sahibi müteahhit Haldun Bilek, Fethullahçı Terör Örgütü'ne yardım etmekten tutuklanmıştı.
25 milyon TL mal varlığı bulunan H.B. Teras Yapı isimli şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum ataması yapıldı.
Haldun Bilek, ’FETÖ/PDY üyesi olmak, başkasının hesaplarına işlem yapıldığını beyan etmemek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edilirken tutuklandı. Haldun Bilek ile birlikte gözaltına alınan eşi Ayşe Bilek ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı, Mali Suçları Arama Kurulu tarafından terör örgütüne finansal destek sağladığı iddia edilen Haldun Bilek ile eşi Ayşe Bilek’in ortağı olduğu inşaat şirketinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi için Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.
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