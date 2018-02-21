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Operasyonda Konya'da gözaltı sayısı 60 oldu

Operasyonda Konya'da gözaltı sayısı 60 oldu.13836
  • Giriş : 21.02.2018 / 13:00:00

Konya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 60 oldu.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 60'a yükseldi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin 'Konya il yapılanmasına' yönelik Konya merkezli 33 ilde 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya'da 41, diğer illerde 39 kişiyi yakalamak için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 28 olan gözaltı sayısı yeni gözaltılarla birlikte 60'a yükseldi. Adreslerinde bulunamayan 20 şüphelinin de yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

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