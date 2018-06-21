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Operatör: Köpeği ben öldürmedim

Operatör: Köpeği ben öldürmedim.13011
  • Giriş : 21.06.2018 / 10:55:00

Sapanca'da ayakları ve kuyruğu kesilen köpek ile ilgili davada gelişme yaşandı.

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Sapanca'da ayakları ve kuyruğu kesilen yavru köpek vatandaşların yüreklerini parçaladı. Konu ile ilgili tutuklanan kepçe operastörünün ifadesinde suçsuz olduğunu savunduğu öğrenildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İlhan M. ifadesinde, "Çalışma bölgesinde çukurları dolduruyordum. Üç -dört köpek gördüm. Ancak köpeklere zarar vermedim. Silindir kullanan iş arkadaşım ile kamyoncu arkadaş da vardı. Yol kenarındaki çukurları doldurup otları temizliyordum. Suçsuzum" dedi.

Avukatı Handan Durdu ise “İş makinesinin olayı bir anda gerçekleştirdiğini düşünsek bile dört ayağı ve kuyruğunun kopması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu olayın başka şahıslar tarafından vahşice kesilmek suretiyle meydana geldiğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

MALA ZARAR VERME

Sapanca Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararında, köpeği muayene eden veteriner Onur Çakmak’ın “Hayvanın arka ayakları ve kuyruğu ezilmeden ötürü kopmuştur” şeklinde mütalaa verdiği belirtildi. Köpeklerin Nuray Ersoy ve Sevil Özyavuz tarafından beslendiği ve bu durumda sahipli oldukları sonucuna varan mahkeme, ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklama kararı vererek, İlhan M.’yi cezaevine gönderdi.

İNFİALİ BASTIRMAK ADINA

Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bir araçla sahipsiz hayvanı yaralayan veya sahipsiz hayvanı kasten yaralayan kişiye para cezası verilebileceğini belirterek şöyle devam etti: “İki kişinin hayvana yemek vermesi suretiyle sahipli hayvan denilerek adam tutuklanıyor. Ortada tutuklamayı gerektirecek bir suç yoktur. İnfiali bastırmak adına suçlu olduğu netleşmeden ceza vermek, bir insanı linç etmektir. Kanundaki sahipli-sahipsiz ayrımını bugüne kadar kaldırmayan ve vicdani yaptırımlar getirmeyen siyasetçilere karşı infial duyulması gerekiyor.”

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Öte yandan köpeği bulan ve o çevredeki hayvanları besleyen veteriner Sevin Özyuva ile hayvansever Nuray Ersoy, Sapanca Cumhuriyet  Savcısı Gökhan Düğer'e verdikleri ifadelerinde tutuklu kepçe operatörü İlhan M.'den şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

İki hayvansever ifadelerinde şunları söyledi: "Bahse konu olayın gerçekleştiği yerde yaralanan ve sonrasında ölen köpeğin iş makinesi kullanan kişi tarafından kasıtlı bir şekilde zarar verildiğini düşünmemekteyiz. Bu kişinin ihmali sonucunda bu olayın gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Bu şahıstan şikayetçi değiliz" dediler.

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