Facebook Twitter Rss

Ordu'da pompalı tüfekli dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Ordu'da pompalı tüfekli dehşet: 1 ölü, 2 yaralı.22346
  • Giriş : 17.09.2017 / 13:00:00

Ordu'da evlerinin önünde oturan bir aile pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ordu'nun Kabataş İlçesi'ne evlerinin önünde oturan ailenin uğradığı pompalı tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olay Ordu’nun Kabataş İlçesi Tavutlu Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Evlerinin önünde oturan 55 yaşındaki Alahattin Yılmaz, eşi 52 yaşındaki Fatma Yılmaz ve ağabeyi 63 yaşındaki Temel Yılmaz'a karşı bahçelerinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırıda, fındık bahçesi sahibi Alahattin Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve ağabeyi ambulansla ağır yaralı olarak önce Aybastı Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, Alahattin Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Hürriyet

Paris'te alarm! British Airways uçağı boşaltıldı!

Yurt dışına kaçırılan eserler geri getiriliyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İzmir'de ilginç ceza: Muayeneden geçen araç...

İzmir'de ilginç ceza: Muayeneden geçen araç...

İzmir’de 5000 cc’lik motora sahip lüks aracını kullanan vatandaşa, “yüksek egzoz sesiyle araç kullan

Erdoğan'dan rest: Buyrun devam edin diyemeyiz

Erdoğan'dan rest: Buyrun devam edin diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'nin planladığı referandum ile ilgili Barzani'ye rest çekti.

 

Yabancı uyruklu kadının içler acısı görüntüsü

Yabancı uyruklu kadının içler acısı görüntüsü

Beyoğlu’nda uyuşturucu madde kullandığı için ayakta durmakta zorlanan yabancı uyruklu genç bir kadın

81 ilde narko-metruk operasyonu

81 ilde narko-metruk operasyonu

81 ilimizde Narko-Sokak ve Narko-İlçe’nin ardından Narko-Metruk uygulaması yapıldı.

 

Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber

Minik Muhammet Hüseyin'den acı haber

İlik nakli bekleyen bebek Muhammet Hüseyin'in kalbi durdu. Doktorlar tüm müdahalelere rağmen minik b

Sınıra yapılan askeri sevkiyat bölgeye ulaştı!

Sınıra yapılan askeri sevkiyat bölgeye ulaştı!

Suriye sınırına yapılan askeri sevkiyatlar devam ediyor. Sevkiyatı başlayan zırhlı askeri araçlar da


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya