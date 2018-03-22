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Ordu Devlet Hastanesinde yangın çıktı

Ordu Devlet Hastanesinde yangın çıktı.10551
  • Giriş : 22.03.2018 / 12:05:00

Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Büyüyen Beşik

Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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