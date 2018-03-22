Ordu Devlet Hastanesinde yangın çıktı
Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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