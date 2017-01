Ordu müdahaleye hazır

Yahya Jammeh'in görev süresi dolmasına ve seçimi kaybetmesine rağmen görevi bırakmak istememesine şaşkınlıkla bakılıyor. Ordunun her an müdahale edebileceği belirtiliyor.Seçimi kazanan Adama Barrow'un bugün görevine başlaması gerekiyor. Fakat Jammeh yeni bir seçim yapılana kadar iktidarda kalacağını açıkladı.Jammeh'in iktidarda kalması, başkanlığı süresince işlediği iddia edilen suçlardan ceza almamasının garantilenmesi anlamına geliyor.22 yıldır iktidarda bulunan Jammeh'in iktidardan inmemesi durumunda askeri bir müdahale gerçekleştirilebileceği uyarısı daha önce Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından yapılmıştı.Jammeh'in dün gece de görevi bırakmaması üzerine Gambiya'nın komşusu Senegal Ordu birliklerini Gambiya sınırına çekti.Olası bir askeri operasyona Nijerya da destek vereceğini açıklamıştı. Gambiya'nın tek komşusu Sengal olduğu için ECOWAS askeri müdahaleyi Senagal'in yapmasını uygun gördü. Nijerya da Senegal'e yardımcı olmak için asker ve uçak gönderdi.Nijerya donanması ise Gambiya açıklarında bekletiliyor.ECOWAS, askeri müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de desteğini almaya çalışıyor. BBC Afrika İzleme Servisi'nin güvenlik muhabiri Tomi Oladipo, yalnızca 2 bin 500 askeri bulunan Gambiya'nın bir dış müdahaleye direnme ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor.Gambiya Genelkurmay Başkanı Ousman Badjie de Senegal ordusunun ülkeye girmesi durumunda direnç göstermeyeceklerini açıkladı:"Biz askeri açıdan bu sürece dahil olmayacağız. Bu siyasi bir sorundur."1994'te askeri darbeyle iktidara geldikten sonra ülkeyi aralıksız olarak yöneten Jammeh'in görev süresi dün gece dolsa da Meclis, görev süresini 3 ay daha uzatmıştı.İlk başta yenilgiyi kabul eden ancak sonrasında seçim sürecindeki bazı hataları bahane ederek görevini bırakmayacağını açıklayan Jammeh ayrıca 90 günlük olağanüstü hâl ilan etmişti.Seçim komisyonu bazı hatalar olduğunu kabul edip onları düzeltse de bu hataların seçim sonucunu etkilemeyecek kadar küçük olduğunu açıklamıştı. Seçimi kazanan Adama Barrow ise Senegal'de bulunuyor. Barrow, haftasonu 8 yaşındaki oğlunun bir köpek tarafından öldürülmesinin ardından bu yüzden cenaze törenine katılmamıştı.Öte yandan on binlerce Gambiyalı, çatışma korkusuyla Senegal'e sığındı. Ülkedeki çok sayıda turist de tahliye edildi. Jammeh, kabinesinin desteğini almakta da zorlanıyor. Dışişleri ve maliye bakanlarının da dahil olduğu dört bakan Salı günü istifa etmişti. İki ayrı bakan da geçen hafta görevlerini bırakmıştı.Gambiya'nın ana gelir kaynaklarından biri turizm. Fakat ülkede yoksulluk yaygın. Ulusal kadın Futbol takımının kalecisi Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de boğularak yaşamını yitirmişti.BBCTÜRKÇE