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Orduyu darbeye çağıran vekile tutuklama

Orduyu darbeye çağıran vekile tutuklama.19675
  • Giriş : 16.06.2018 / 18:01:00

Yunanistan'da milletvekili Konstantinos Barbarousas hakkında tutuklama kararı verildi.

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Yeni Demokrasi Partisi'nin "Kuzey Makedonya" adı ile ilgili kararı dolayısıyla hükümete karşı gensoru önergesi sunması ardından başlayan Parlamento oturumu sırasında, Altın Şafak milletvekili Konstantinos Barbarousas Yunan silahlı kuvvetlerini, Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklaması için göreve çağırdı.

Bunun üzerine Parlamento Başkanı Nikos Voutsis milletvekilinin sözlerinin demokrasiye karşı askeri darbe çağrısı olduğunu ileri sürerek gensoru süresince Altın Şafak milletvekillerini kürsüden men etti.

Başsavcı yardımcısı Evangelos  Zaharias, Barbarousas'ın "vatan hainliği" ile suçlanmasını istedi. Bu suçlama için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gerekmediğinden hemen tutuklanması istenen Altın Şafak milletvekili, arabasına binip kaçtı. Atina-Patra karayolunda polis arabaları tarafından kovalanan Barbarousas "dur" çağrısına itaat etmedi, tersine büyük bir süratle barikatı aşıp kayboldu. Altın Şafak lideri Nikos Mihaloliakos milletvekili Konstantinos Barbarousas'ı partiden uzaklaştırdığını açıkladı.

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