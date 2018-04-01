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Org. Akar'dan 'Afrin' açıklaması

Org. Akar'dan 'Afrin' açıklaması.22014
  • Giriş : 01.04.2018 / 21:03:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı, kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor. Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor."

"TSK İÇİN DOKUNULMAZDIR"

Harekat kapsamında sadece terörün hedeflendiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

"Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır."

Habertürk

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