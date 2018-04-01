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Akar: Teröristlere ağır darbe vurduk

Akar: Teröristlere ağır darbe vurduk.26339
  • Giriş : 01.04.2018 / 09:50:00
  • Güncelleme : 01.04.2018 / 09:52:42

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, birlik ve karargahlarda yaptığı denetlemeler sırasında, bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini ifade etti.

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Sepet Beşik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ElazığTunceli ve Malatya'daki birlikleri denetledi. Denetimlere ilişkin  Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar,  Orgeneral Güler ve Orgeneral Küçükakyüz'ün dün Elazığ, Tunceli ve Malatya  bölgelerindeki birlik ve karargahlarda yaptığı inceleme ve denetlemelere ilişkin  bilgi verildi.

  Açıklamaya göre, Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir  araya gelerek, devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler  hakkında bilgi aldı ve direktiflerini verdi.

Akar, denetlemeler sırasında, bölgede etkin şekilde yürütülen  operasyonlar sonucunda son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar  verdirildiğini, ülkenin ve milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain  bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi icin operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini vurguladı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarma, polis ve  güvenlik korucularıyla omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi  sürdürdüğünü belirten Orgeneral Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz  hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

  Akar, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını,  geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının  sorulduğunu kaydetti.

TRT

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