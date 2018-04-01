Akar: Teröristlere ağır darbe vurduk

Giriş : 01.04.2018 / 09:50:00

01.04.2018 / 09:50:00 Güncelleme : 01.04.2018 / 09:52:42

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, birlik ve karargahlarda yaptığı denetlemeler sırasında, bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini ifade etti.