Orgeneral Akar'a kritik telefon!
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç konusunda önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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