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Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Orgeneral Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü.18514
  • Giriş : 28.04.2018 / 08:22:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, başta Suriye sorunu olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada Dunford ile Akar’ın ikili ilişkiler, Suriye ve Ortadoğu’daki durumları konuştuğunu belirtti.

Ryder açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ortak konuların yanı sıra iki lider Suriye ve Ortadoğu’daki mevcut güvenlik durumunu ele aldı. Ayrıca uluslarımıza yönelik güvenlik kaygılarına ilişkin iş birliğini güçlendirme yollarını görüştüler.” Dunford’ın mevkidaşı Orgeneral Akar ile defalarca görüştüğüne dikkat çeken Ryder iki NATO müttefiki ülkenin en üst düzey komutanının düzenli bir iletişimi devam ettirdiklerini vurguladı.

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