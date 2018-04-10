Facebook Twitter Rss

Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi

Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi.22014
  • Giriş : 10.04.2018 / 16:38:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Komutanlarıyla birlikte donanma birliklerini denetledi.

TRT

Trump'tan flaş karar! Az önce açıklandı

ABD'nin Suriye tehdidine Çin'den yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yunan basınına Başbakanlık'tan yalanlama

Yunan basınına Başbakanlık'tan yalanlama

Yunan basınının iddialarına Başbakanlık'tan yalanlama geldi.

MİT, Gabon'da 3 FETÖ'cüyü paketledi

MİT, Gabon'da 3 FETÖ'cüyü paketledi

MİT, Gabon'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na baskın yapıldı.

 

Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti

Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın sevilen esnafı Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti.

Fabrikada sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada sızıntı: 38 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.

 

Erzincan'dan acı haber: 1 şehit!

Erzincan'dan acı haber: 1 şehit!

Türkiye, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden gelen acı haberle sarsıldı.

İçişleri Bakanlığı: 43'ü etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 43'ü etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonlara değindi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya