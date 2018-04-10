Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Komutanlarıyla birlikte donanma birliklerini denetledi.
TRT
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