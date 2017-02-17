Orgeneral Akar İncirlik'e gidiyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dunford ile bugün Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde görüşme yapacak. Buluşmada Suriye politikalarının ele alınacağı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Brükselde düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunfordun bugün Türkiyeye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşeceğini açıklamaştı.
Edenilen bilgiye göre, Dunfordu taşıyan uçak bu sabah 10.45te Adanadaki İncirlik Üssüne indi.
İki ülke genelkurmay başkanlarının görüşmesinin de İncirlikte gerçekleşeceği, görüşme sonrasında ise kısa bir bilgilendirme yapılmasının planlandığı öğrenildi.
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