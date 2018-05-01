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Orgeneral Akar, Özbek Bakan ile görüştü

Orgeneral Akar, Özbek Bakan ile görüştü.12329
  • Giriş : 01.05.2018 / 09:47:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbek bakan ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Özbekistan ziyaretinde Özbekistan Savunma Bakan Tümgeneral Abdulsalom Azizoz ile görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar’ın, Özbekistan’daki temasları kapsamında, Özbekistan Saavunma Bakanı Tümgeneral Abdulsalom Azizov ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Akar’ın ayrıca, Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisini de ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

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